Pensioni - ho un piano risolutivo Fa guadagnare soldi e piacerà a tutti

Giuseppe D'Aprile, segretario nazionale Uil Scuola , spara a zero sulla situazione precaria del sistema scolastico, in un intervento a Il Fatto Quotidiano: "Stiamo assistendo a una vera e propria fuga dalle aule. Il numero di pensionamenti tra docenti , personale Ata e insegnanti di religione è in ... Continua a leggere>>

Novità in arrivo con la riforma delle Pensioni 2025. L’obiettivo del Governo è quello di approvare una riforma che duri nel tempo, come la stessa ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha confermato. Allora, quali potrebbero essere i cambia menti e le novità in arrivo nel sistema ... Continua a leggere>>

"Sto lavorando a un progetto che secondo me funziona e risolve il problema delle pensioni e Supera la legge Fornero , ma ora non svelo ancora i dettagli". Ad annunciarlo ad Affaritaliani.it è Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze del Senato, ex ministro... Segui su ... Continua a leggere>>

Durigon, 'su pensioni lavoriamo a quota 41 per il 2025' - "L'obiettivo della Lega sulle pensioni è quello di lavorare a una soluzione su Quota 41 per tutti che dia una risposta ai lavoratori. Non si può morire a 69 anni sul lavoro, serve una maggiore flessib ...

