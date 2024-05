Pensioni - ho pronto un piano risolutivo già dal 2025 Supera la legge Fornero e anche lo Stato ci guadagna

(Di giovedì 2 maggio 2024) "Sto lavorando a un progetto che secondo me funziona e risolve il problema dellela, ma ora non svelo ancora i dettagli". Ad annunciarlo ad Affaritaliani.it è Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze del Senato, ex ministro... Segui su affaritaliani.it

Il Governo è alla ricerca di valide alternative ai requisiti della Legge Fornero , in vista della Riforma delle Pensioni del prossimo anno. Quali sono le ipotesi più probabili? L’Esecutivo deve fare i conti con lo stanziamento delle risorse economiche per attuare la tanto attesa Riforma delle ... Continua a leggere>>

pensioni:Garavaglia,lavoro a progetto per superare legge Fornero - "Sto lavorando a un progetto che secondo me funziona e risolve il problema delle pensioni e supera la Legge Fornero, ma ora non svelo ancora i dettagli". Ad annunciarlo ad Affaritaliani. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

Durigon, 'su pensioni lavoriamo a quota 41 per il 2025' - "L'obiettivo della Lega sulle pensioni è quello di lavorare a una soluzione su Quota 41 per tutti che dia una risposta ai lavoratori. Non si può morire a 69 anni sul lavoro, serve una maggiore flessib ...

Continua a leggere>>

Lavorare con la pensione di reversibilità: possibile o no - Se i redditi annuali sono inferiori a tre volte tale trattamento (23.345,79 euro nel 2024), l’importo della pensione rimane invariato. Tuttavia, se il reddito supera questa soglia, vengono applicate ...

Continua a leggere>>