Pd | Renzi - ' il 40% a europee una delle pagine più belle'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Tutti i leader candidati alle Europee non andranno al Parlamento Europeo. Stanno truffando gli elettori. Tutti, con una unica eccezione: la lista Stati Uniti d'Europa. Grazie al professor Cassese per averlo ricordato oggi a La7". Così Matteo Renzi su twitter.

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - La mia mancata candidatura alle Europee ? "Non sembrava che Renzi si candidasse in quel momento, poi il segretario ha comunicato che avrebbe corso e ho ritenuto fare un passo indietro , nessuno mi ha obbligato a farlo, sia chiaro. Mi è rimasto un po' di stupore perché è ...

Prima di recarsi alla presentazione napoletana del suo primo libro, «Il mondo al contrario», il generale Roberto Vannacci , capolista per la Lega nella circoscrizione Sud alle Elezioni per...

Elezioni europee, tutte le liste presentate nella circoscrizione Sicilia-Sardegna: i nomi dei candidati - Alle 20 di ieri (primo maggio 2024) è scaduto il termine per la presentazione delle liste per le europee nella circoscrizione Sicilia-Sardegna. Le liste depositate all'ufficio elettorale presso la ...

Tra renzi e Calenda a Roma è botta e risposta. Andreassi e Piazzoni da Italia Viva ad Azione - Entrambi nel 2023, dopo la rottura tra renzi e Calenda, avevano aderito all'iniziativa politica ... hanno annunciato l'uscita dal partito e l'appoggio agli Stati Uniti d'Europa in vista delle europee.

Elezioni europee, Schlein conferma faccia a faccia con Meloni e promuove referendum sul Jobs act: «Tanti del Pd daranno una mano» - Si avvicina il faccia a faccia tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. In vista delle elezioni europee del 8 e 9 giugno, i rispettivi staff politici sarebbero al lavoro per organizzare il confronto in tv..

