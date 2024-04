Controlli di Pasqua della Polizia | patenti ritirate e denunce

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel fine settimana scorso, in Avellino e nei comuni sede di Commissariato distaccato, sono stati eseguiti, mediante la predisposizione di posti di controllo, i servizi “Alto Impatto”, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e pianificati a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni tese alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio sono stati predisposti oltre ai normali dispositivi di controllo anche mirati posti di controllo in città e nelle zonelimitrofa periferia cittadina che nei giorni delle festivitàli hanno fatto registrare una maggiore affluenza di persone e veicoli. L’adozione dei citati servizi predisposti mediate 42 ...

