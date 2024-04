Sondaggi elettorali Demos - tre partiti in bilico sul 4%

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La fiducia in Giorgia Meloni al 44% Idisono particolarmente interessanti perché non vengono realizzati ogni settimana come altri, ma ogni 2-3-4-5 mesi e quindi mostrano i cambiamenti più profondi e strutturali. L’ultimo prima dell’attuale era stato svolto a febbraio e possiamo dire che in questi due mesi i maggiori cambiamenti hanno interessato soprattutto l’opposizione. il Pd, per esempio, che sale dello 0,6% e supera il 20% arrivano al 20,2%, mentre il Movimento 5 Stelle arretra, invece, di mezzo punto ed è ora al 16,5%. Importante, anche più di quello del Pd, il miglioramento di Verdi e Sinistra, che vanno dal 3,5% al 4,2%. L’alleanza tra +Europa e Italia Viva nella lista Stati Uniti d’Europa sembra poco efficiente: insieme i duescendono dal 5,4% che avrebbero avuto ...