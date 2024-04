LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | tanta incertezza a 30 chilometri dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Siamo a 150di corsa alle spalle, in poco più di tre ore di corsa. Gara veloce, velocissima, siamo vicini ai 48 all’ora. 16.21 Finito anche lo strappetto. In cinque con qualche metro: Johannes Staune-Mittet (Visma Lease a Bike), Remy Rochas (Groupama-FDJ), Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers), Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) e Mark Donovan (Q36.5). 16.18 Insistono Staune-Mitter, Burgaudeau e Schmid, con l”uomo della Visma Lease a Bike che prova ad insistere su questo strappo subito dopo il Muniketagaina. 16.16 La loro avventura però si esaurisce quasi subito, con il gruppo che li riprende a 31dal. 16.15 Sono in dieci: Loe van Belle, Johannes Staune-Mittet (Visma Lease a Bike), William Lecerf (Soudal-Quick Step), Mauro ...