Pannelli fotovoltaici vanno a fuoco | evacuato palazzo da tre piani a Garbagnate Milanese

pale eoliche enormi. campi disseminati di pannelli solari. Progetti in divenire e proteste. È la guerra del vento e del sole. Quella che si è innescata di pari passo alla necessità di convertirsi alle energie rinnovabili per raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione e che vede...

Il Pd parla di comunità energetiche ed energie rinnovabili. Lo ha fatto con un incontro molto partecipato organizzato in consiglio comunale a Massa. Sono intervenuti l'europarlamentare Beatrice Covassi, con un messaggio da Bruxelles sottolineando l'importanza delle rinnovabili per la transizione ...

ALTOPASCIO (Lucca) Notte di paura nella Piana Lucchese per un incendio, quasi sicuramente doloso, nel cortile di un'azienda che installa pannelli fotovoltaici , la Prm Energy in via Roma ad Altopascio (Lucca). Nella notte fra sabato e domenica Quattro auto vetture posteggiate nel piazzale della ...

Lollobrigida fa un altro favore a Coldiretti. A rimetterci è l'energia green: niente pannelli solari sui terreni agricolti - Lunedì andrà in Cdm un nuovo decreto Agricoltura che risponde alle richieste degli agricoltori, contrari all'eccessivo consumo di suolo del ...

I pannelli fotovoltaici monocristallini - (Adnkronos) - In tema di impianti fotovoltaici esistono diverse tipologie a seconda delle celle che costituiscono i moduli. Le celle, a loro volta, si distinguono per il tipo di cristallo che le compo ...

In Canavese i pomodori si coltiveranno sotto i pannelli solari - I pannelli fotovoltaici in un sistema agrivoltaico sono tipicamente montati su strutture elevate e orientate in modo da massimizzare l'esposizione solare mentre lasciano spazio sufficiente sotto per ...

