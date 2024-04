Quattro auto incendiate davanti all’ingresso di una ditta che produce pannelli fotovoltaici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) ALTOPASCIO (Lucca) Notte di paura nella Piana Lucchese per un incendio, quasi sicuramente doloso, nel cortile di un’azienda che installa, la Prm Energy in via Roma ad Altopascio (Lucca). Nella notte fra sabato e domenicavetture posteggiate nel piazzale dellasono andate in fiamme e il rogo ha interessato il fabbricato del magazzino della azienda specializzata in impianti. L’area è stata posta sotto sequestro e sono stati avviati accertamenti da parte dei carabinieri insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, intervenuti per lo spegnimento. L’incendio è divampato in piena notte, verso le 5, e i pompieri nel giro di un paio di ore hanno spento le fiamme impedendo di propagarsi. L’attività investigativa è in corso, ma è possibile ...