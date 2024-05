Panchina Milan - avanza Roberto De Zerbi? La novità dalla Germania

(Di giovedì 2 maggio 2024), la candidatura diDepotrebbe prendere quota, visto che c’è una big che ha rinunciato a corteggiarlo A Casacontinuano le riflessioni sul futuro della. Dopo aver deciso di salutare Stefano Pioli al termine di questa stagione, ha iniziato la ricerca del nuovo tecnico. Il prescelto sembrava Julen Lopetegui, ma poi la protesta dei tifosi ha convinto i vertici del club a bloccare il suo arrivo. Per questo ora si continua a ragionare su diversi profili. Uno di questi è quello diDe. Il tecnico del Brighton è fra i più apprezzati tra gli allenatori emergenti a livello internazionale. Il suo futuro con il club inglese non è ancora certo, per sua stessa ammissione nelle ultime conferenze stampa, e per ...

