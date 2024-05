Panchina Milan - si lavora per la risoluzione di Pioli | lui ha l’accordo con …

Futuro Pioli milan, si lavora alla risoluzione del contratto: l’allenatore ha già dato la sua disponibilità al Napoli! I DETTAGLI - PAROLE – «Il milan ha deciso di cambiare allenatore a fine stagione (lavori in corso per la risoluzione del contratto): Stefano Pioli ha già dato la sua disponibilità al Napoli per un contratto fino ... Continua a leggere>>

Il calcio in tv si vedrà con risoluzione più bassa: niente 4K per finale di Champions e partite di Euro2024 - Le prossime partite saranno trasmesse in 1080p HDR: è meno costoso per le dirette streaming ma l'HDR dovrebbe comunque rendere meglio su dettagli, luci e ombre ... Continua a leggere>>

Aspetta il milan, in standby le altre offerte: la decisione dell’allenatore - Il tecnico italiano vuole capire le intenzioni del milan prima di valutare seriamente le richieste arrivate da altri campionati. Continua a leggere>>