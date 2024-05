Pubblicato il 2 Maggio, 2024 Una storia scioccante proveniente dagli Stati Uniti che risale a 3 anni fa ma che solo adesso è arrivata in tribunale nel New Jersey. Protagonista di questa agghiacciante vicenda è il 31enne Christopher Gregor, che avrebbe sottoposto il figlio di appena 6 anni ad ... Continua a leggere>>

padre convinto che il figlio sia grasso, bimbo di 6 anni muore dopo esercizi estremi - Il piccolo Corey Micciolo è stato sottoposto dal padre ad allenamenti estremi sul tapis roulant. Alla fine il suo corpicino non ha retto ...

Lasciato al Buio in Strada per "Punizione". Bimbo di 8 Anni si Perde nella Notte - Cronaca Chieti - 30/04/2024 14:56 - Una punizione estrema ha scosso Bucchianico, dove un padre ha deciso di "scaricare" il figlio di otto anni in una strada buia e deserta per ...

