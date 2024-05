Sei grasso - corri! - muore il bambino di 6 anni costretto ad allenamenti estremi dal padre VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblicato il 2 Maggio, 2024 Una storia scioccante proveniente dagli Stati Uniti che risale a 3fa ma che solo adesso è arrivata in tribunale nel New Jersey. Protagonista di questa agghiacciante vicenda è il 31enne Christopher Gregor, che avrebbe sottoposto il figlio di appena 6ad, come correre sul tapis roulant ad una velocità assurda e non compatibile con le sue possibilità. Proprio durante gliil piccolo avrebbe riportato diverse ferite che, secondo l’accusa, ne hanno provocato la morte. Sono due i capi d’accusa contro Gregor: uno per la messa in pericolo di minori e l’altro per la morte del piccolo, sopraggiunta 10 giorni dopo l’incidente per un trauma da corpo contundente. L’accusa ritiene infatti che il 31enne abbia causato consapevolmente gravi ...