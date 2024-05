Offre banconote ai carabinieri per scampare l’alcoltest | 45enne di Partinico denunciato per istigazione alla corruzione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Prima ha rifiutato l’invito deidi sottoporsi al, poi ha offerto loro trecento euro per chiudere un occhio ed evitare la verifica. Protagonista undi, in provincia di Palermo,pere guida sotto l’effetto di alcol. L’uomo, residente all’estero, eraguida della sua auto quando è stato fermato dai militari per un controllo. Dal test è risultato che l’uomo avesse nel sangue un tasso alcolemico superiorenorma: a quel punto, ha di nuovo tentato di corrompere i militari, stavolta con una banconota da cinquanta euro lasciata accanto all’etilometro, per evitare la multa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cronache Cittadine FERENTINO – È accaduto in Località San Rocco Terravalle di Ferentino, nella tarda serata di Domenica 4 Marzo. A chiamare L'articolo Ferentino. Continue violenze e minacce al fratello maggiore per avere soldi per acquistare stupefacenti. 45enne arrestato dai Carabinieri sembra ... Continua a leggere>>

Cronache Cittadine FERENTINO – È accaduto in Località San Rocco Terravalle di Ferentino, nella tarda serata di Domenica 4 Marzo. A chiamare L'articolo Ferentino. Continue violenze e minacce al fratello maggiore per avere soldi per acquistare stupefacenti. 45enne arrestato dai Carabinieri sembra ... Continua a leggere>>

