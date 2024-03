Ferentino Continue violenze e minacce al fratello maggiore per avere soldi per acquistare stupefacenti 45enne arrestato dai Carabinieri

Picchia il fratello per comprarsi dosi di droga, arrestato: (ANSA) - Ferentino, 06 MAR - Ha picchiato e minacciato il fratello per costringerlo a consegnargli soldi con cui comprarsi alcolici e dosi di droga ed ha continuato a farlo anche in presenze dei carab ...msn

Ferentino – Il fratello si rifiuta di dargli i soldi per la droga e lui lo picchia: Per il 45enne, colto in flagranza di reato, sono scattate le manette ed è stato condotto in carcere a Frosinone con l’accusa di estorsione ...tunews24

Ferentino, picchia il fratello per avere soldi per acquistare droga e alcol: un 45enne arrestato dai carabinieri: Picchia il fratello per avere soldi per acquistare stupefacenti, arrestato dai carabinieri. È successo a Ferentino, in località San Rocco Terravalle. A chiamare i ...ilmessaggero