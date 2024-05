Nuovo bonus in busta paga - come richiederlo e quale sarà davvero l’importo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non si può definire untredicesima, considerando che arriverà con ladi gennaio, ma ilda 100 euro diventerà presto realtà, pur venendo ridimensionato giorno dopo giorno. Per il suo ideatore, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo,una sorta di tredicesima del taglio del cuneo fiscale. Leo spiega che il taglio del cuneo vale per 12 mesi, quindi ilviene considerato “se fosse una tredicesima del cuneo fiscale, questo è l’obiettivo”. Ma, spiega anche il viceministro, sulsi applicherà il 23% di tasse, quindi vuol dire che la cifra realedi 77 euro. Se il contribuente dovesse avere detrazioni o deduzioni a suo favore, sottolinea Leo, “più o meno stiamo attorno a 80 euro, parenti ...

Al via la riforma fiscale. Arriva oggi in consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo Irpef e Ires. Si tratta in sostanza di una revisione della tassazione sui redditi dei lavoratori dipendenti, autonomi, agrari e su quelli d'impresa. La novità... Continua a leggere>>

Le stime del governo Meloni continuano a non stare dietro ai costi del Superbonus . Dopo ogni nuovo aggiornamento, in negativo, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, usa un nuovo appellativo per descrivere l'impatto economico dell'agevolazione edilizia sui conti dello Stato: l'ultimo è... Continua a leggere>>

bonus Befana, di quanto sarà Il confronto con aiuti simili precedenti - Il bonus 100 euro, varato dal Governo il 30 aprile, ha ancora contorni da definire. Anzitutto, rispetto a iniziative simili come il bonus 200 euro varato dal Governo Draghi nel 2022, interessa una ...

bonus 100 euro in busta paga nel 2025, via libera all'indennità per i dipendenti - Il governo Meloni, nel CDM del 1º maggio 2024, ha dato il via libera al bonus 100 euro in busta paga 2025. L'indennità di 100 euro verrà corrisposta una tantum nel mese di gennaio ai lavoratori dipend ...

Meloni, il bonus rimpicciolito e quella nemesi elettorale degli 80 euro - C’è bonus e bonus, si sa. E in tempi di magra, di casse vuote, di conti in rosso, dare un aiutino in busta paga a chi guadagna meno è pur sempre qualcosa. Ma queste doverose premesse nulla tolgono ...

