Netflix chiude l’accordo per la nuova serie live action di Scooby-Doo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – Il classico franchise di Warner Bros.-Doo è pronto per unavita grazie a, che ha acquisito i diritti per unadal vivo chiamata "-Doo! Thes". Laè stata a lungo contesa tra più piattaforme di streaming per la produzione, ma alla fine il gigante californiano è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ ...