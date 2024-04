Longari | «Inter | pronta a blindare i capisaldi! Novità su Dumfries»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ha parlato del futuro dell’. A detta sua, la priorità del club e su un rinnovo di contratto in particolare FUTURO –, nel suo editoriale su Sportitalia.it, fa il punto sulle questioni rinnovo in casa: «Questione di tempo, non è rilevante sapere quando ma soltanto che accadrà. L’si prepara a vincere lo scudetto, a cucire sulla propria maglia una stella in più sopra lo stemma ed ha intenzione di festeggiare la cavalcata impostando un futuro che sia ancora di altissimo livello. La discriminante per poterci riuscire è quella di far firmare idella stagione nerazzurra con un rinnovo di contratto che li blindi prima della prossima sessione di mercato. Il discorso non può che prendere il via da chi la stagione l’ha di fatto partorita con un progetto ...