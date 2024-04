Cody Rhodes torna sul main event di WrestleMania | Ho deciso di rimanere in silenzio - ma sapevo che sarebbe andato tutto bene

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo aver vinto la Royal Rumble,sembrava pronto a sfidare Roman Reigns per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, l’American Nightmare ha sorpreso tutti cedendo invece il suo posto a The Rock, per poi rimangiarsigrazie sopratalle proteste dei fan.stampa In un’intervista rilasciata al podcast di SI Media,ha parlato della sua genuina reazione al fatto di dover lasciare che The Rock prendesse il suo posto neldello Showcase of The Immortals: “Il mio ruolo inquesto è stato quello diindurante il caos. E non sono sempre rimasto in. Voglio dire, eccoci qui, stiamo parlando ora. Sono molto ...