Non si avevano più notizie da giorni - poi la tragica scoperta | niente da fare per il piccolo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non sipiù sueda, fino a quando non è stata effettuata la terrificante: per ilnon c’è stato nulla daLa speranza di poterlo trovare vivo è svanita in soli due, fino a quando non è stata effettuata una terrificante. Nelle ultime 48 ore le autorità lo hanno cercato davvero dappertutto dopo che i suoi genitoridenunciato la scomparsa. Gli stessi cheperso di vista il loro figlio. Solo che quest’ultimo non era mai uscito dalla propria abitazione. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita all’interno della lavatrice situato nel garage della loro abitazione. Polizia (Pixabay Foto) Cityrumors.itLa vittima si chiamava Artem Deriugin. La sua vicenda ...

A rivelarlo è il Washington Post. L'amministrazione USA secondo fonti interne, aveva esplicitamente nominato la struttura alla periferia di Mosca in una lista di potenziali obiettivi di un attentato terroristico. Ma secondo Putin & c. si è trattato di "avvertimenti troppo generici"Continua a ... Continua a leggere>>

Quattro giorni a maggio - Sulle tracce di Gregory Corso - Dall'11 al 14 maggio, poeti provenienti dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Francia e dai Paesi Bassi intraprendono un viaggio "On The Road" da Roma (11 maggio) passando per Zurigo (12 maggio) e Parigi ...

Continua a leggere>>

Esami per la patente truccati nel Bresciano, 60 indagati: auricolari per far superare i test - Al centro dell'inchiesta una scuola guida di Verolanuova, posta sotto sequestro a luglio 2023. L’operazione ha inoltre individuato, tra i primi casi in Italia, il ...

Continua a leggere>>

Perché il primo maggio è la data ufficiale della festa dei lavoratori Ecco l’origine - La manifestazioni, che avevano come scopo quello di affermare i propri diritti nel mondo del lavoro, sono proseguite nei giorni successivi e i dipendenti di una fabbrica di mietitrebbie hanno avuto ...

Continua a leggere>>