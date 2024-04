Ragazzina di 13 anni muore dopo 20 giorni di agonia Cose le avevano fatto…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 aprile 2024) In Francia, la comunità di Rantigny, un tranquillo comune nel dipartimento dell’Oise nella regione dell’Alta Francia, è stata scossa da un episodio di orrore, rabbia e sdegno. Unadi soli 13è tragicamente deceduta a seguito delle ferite riportate durante una violenta aggressione e uno stupro. Questo drammatico evento ha attirato l’attenzione nazionale, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei minori e sull’efficacia delle misure di protezione online. La Procura francese ha agito con determinazi incriminando tre adolescenti in relazione al terribile atto. Due giovani, di 19 e 18, e una ragazza minorenne sono stati accusati, mettendo in luce la gravità e la complessità della vicenda. Il 19enne è stato identificato come il principale accusato della violenza sessuale e, di conseguenza, arrestato e posto in ...