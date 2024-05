No rischi malaria in Italia ma serve Piano Marshall anti-zanzare

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non esiste un allarmein, ma alla luce dei cambiamenti climatici e dello sviluppo di insetti,in particolare, sempre più aggressivi è necessario mettere a punto undi intervento e prevenzione a livello internazionale. Un vero e proprioMarhall che preveda investimenti e bonifiche nei Paesi a maggior presenza di questi insetti. Lo chiarisce ad Askanews il prof. Aldo Morrone, fra i maggiori esperti mondiali di patologie tropicali e malattie della povertà."A livello epidemiologico ilo che intorni laè praticamente zero - spiega - perché non ci sono le condizioni sociali, economiche, igienico-sanitarie. Però ancora oggi diamo troppo poca attenzione alla diffusione delle, che ...

(Adnkronos) – In Italia ri tornerà la Malaria ? Alla domanda rispondono gli esperti dopo che in Puglia sono stati scoperti esemplari di zanzare della Malaria . "Le condizioni attuali non giustificano un allarme immediato", perché le zanzare anofele vettrici dell'infezione "oggi ci sono, ma sono ... Continua a leggere>>

La ricomparsa dell'Anopheles sacharovi, una specie di zanzara, ha generato timori sul Rischio che la malaria possa diffondersi di nuovo in Italia . Era stata debellata negli anni '60. Il punto dell'epidemiologo Giovanni Rezza , ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della ... Continua a leggere>>

La Zanzara della malaria torna a far paura in Italia , riappare nuovamente a distanza di molti anni dall’ultima volta Pericolo scampato? A quanto pare no visto che torna nuovamente a fare paura nel nostro Paese. Stiamo parlando della Zanzara portatrice della malaria che, nelle ultime ore, è ... Continua a leggere>>

Animali: dottor orango, Rakus la prima scimmia che fa automedicazione - Così si è procurato delle foglie di Akar Kuning (in gergo botanico Fibraurea tinctoria), una pianta rampicante usata nella medicina tradizionale per curare le lesioni - ma anche contro la dissenteria, ...

Continua a leggere>>

Morrone: no rischi malaria in italia ma serve Piano Marshall anti-zanzare - Roma, 2 mag. (askanews) – Non esiste un allarme malaria in italia, ma alla luce dei cambiamenti climatici e dello sviluppo di insetti, zanzare in particolare, sempre più aggressivi è necessario metter ...

Continua a leggere>>

Trovata in italia la zanzara della malaria: perché c'è il rischio di focolai come la Dengue - Il ritrovamento in Puglia di una zanzara in grado di trasmettere la malaria ha riacceso il dibattito tra gli esperti. Nessun allarme immediato, ma va tenuta alta la guardia: "Attenzione al fattore cli ...

Continua a leggere>>