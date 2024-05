Nino Frassica in lutto potrebbe rinunciare a L’acchiappatalenti - Milly Carlucci | “Momento dolorosissimo”

L’ACCHIAPPATALENTI non vedrà la presenza di NINO FRASSICA . Lo annuncia Milly Carlucci che manda un abbraccio all’attore, distrutto dopo la perdita del fratello Matteo. A nome mio personale e di tutto il gruppo de L’ACCHIAPPATALENTI voglio dare un grande bacio e un abbraccio fortissimo a NINO ... Continua a leggere>>

L’ACCHIAPPATALENTI non vedrà la presenza di NINO FRASSICA . Lo annuncia Milly Carlucci che manda un abbraccio all’attore, distrutto dopo la perdita del fratello Matteo. A nome mio personale e di tutto il gruppo de L’ACCHIAPPATALENTI voglio dare un grande bacio e un abbraccio fortissimo a NINO ... Continua a leggere>>

Lo ha annunciato anche Fabio Fazio a “Che Tempo Che fa” sul Nove, nell'ultima puntata il consueto siparietto con Nino Frassica non c'è stato. Il comico messinese ha dovuto, suo malgrado, marcar visita in seguito alla prematura scomparsa del fratello Matteo, conosciuto da tutti come “Uccio”, a soli ...

Continua a leggere>>