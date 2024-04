Questa sera Nino Frassica non c' è | lo straziante annuncio di Fabio Fazio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Lo ha annunciato anchea “Che Tempo Che fa” sul Nove, nell'ultima puntata il consueto siparietto connon c'è stato. Il comico messinese ha dovuto, suo malgrado, marcar visita in seguito alla prematura scomparsa del fratello Matteo, conosciuto da tutti come “Uccio”, a soli sessantotto anni. La comunicazione ufficiale è avvenuta su Facebook, attraverso un post commovente del figlio Alberto, nipote dello showman. Questo il testo dell'addio a Uccio: “Matteo, conosciuto come Uccio, ha un legame da sempre con Cola. Come Cola, appena ha guardato oltre le mura di casa, ha incontrato il blu del mare. Un blu di vento e di sole, che sa di sapienza antica, di avventura e di sale. E ha trovato naturale abbandonarsi al mare e alle sue storie che profumano di leggende, di viaggi dentro l'anima, di silenzi ...