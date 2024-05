Netanyahu gela Blinken | Nessun accordo che includa la fine della guerra

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 2 maggio 2024) Gerusalemme, 2 maggio 2024 – Gli Usa sono “determinati” a far raggiungere alle parti, nelle trattative al Cairo, unsul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani. Il segretario di stato Usa Antonylo ha ribadito incontrando, in un lungo faccia a faccia a Gerusalemme, il premier Benyamin, ma ha anche incalzato Hamas a non essere un “ostacolo” all’intesa. Ed ha sottolineato che gli Stati Uniti non si fermeranno finchè “tutti gli ostaggi non saranno tornati a casa”. Il punto di dissenso tra Israele e la fazione islamica resta sempre lo stesso: Hamas vuole l’impegno che dopo la prima fase dell’– tre settimane e passa di tregua per 22 o 33 ostaggi contro un numero imprecisato di palestinesi ora in carcere – ci sia un cessate il fuoco permanente e che l’Idf si ritiri da ...