Napoli - nuovo acquisto per il club | non sarà un attaccante

Manna sarà il nuovo DS del Napoli , con Meluso verso l'addio. Per l'allenatore si attende fine maggio, con Conte favorito su Pioli, Sarri e De Zerbi. Il mercato del Napoli delinea sempre più i suoi contorni in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni del giornalista Nicolò Schira , ...

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore per il Calciomercato estivo. Il primo nome sulla lista sarebbe lo slovacco Hancko del Feyenoord. Il Napoli è già proiettato alla prossima sessione di Calciomercato estivo, con l'obiettivo di rinforzare l'organico in vista della nuova stagione. ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, cambierà allenatore al termine della stagione. Francesco Calzona andrà via a giugno, con il mister che ritornerà ad allenare la Slovacchia a pieno ritmo. Molti sono i nomi accostati al Napoli in queste settimane, da Conte a Pioli, passando per ...

