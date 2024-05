Anziano aggredito in un bar a Napoli - operato d’urgenza nella notte

Tempo di lettura: < 1 minutoUn’aggressione in pieno giorno, non lontano dalla stazione centrale. Picchiato e rapinato un autista Eav, in servizio sulla linea Napoli-Afragola. L’assalto è scattato oggi pomeriggio, intorno alle 16 in piazza Principe Umberto. Il conducente, nome di battesimo ...

Continua a leggere>>