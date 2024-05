Napoli - De Maggio | Conte non sarà il nuovo allenator - scelta già fatta

(Di giovedì 2 maggio 2024) Secondo Valter De, ilavrebbe deciso di non puntare su Antoniocomee. Il club partenopeo avrebbe già scelto il sostituto di Calzona. La telenovela sule delsembrerebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto rivelato da Valter Denel corso della trasmissione “Radio Goal” su Kiss Kiss, il club partenopeo avrebbe deciso di non puntare su Antonioper la prossima stagione. “al? Le rose sono destinate a non fiorire. Nell’ultimo mese è maturata questa decisione da parte del club campano. Ilha deciso di non affondare il colpo“, ha esordito De ...

Continua la ricerca di De Laurentiis per il Nuovo allenatore del Napoli , con Conte che si allontana sempre più. Il patron azzurro avrebbe allacciato i Contatti con un altro allenatore . Il termine della stagione è sempre più vicino, ed in casa Napoli continuano ad esserci dubbi su chi guiderà la ...

Italiano nuovamente nel mirino del napoli, l'agente Ramadani è a Firenze - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, a fine stagione potrebbe salutare il club di Commisso. Si intensificano le voci relative al futuro di mister Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina ...

Marcolin avverte: "Udinese arrabbiata, il napoli rischia di perdere se non approccia bene" - Parteciparvi ti tiene la rosa allenata, qualche volta è anche una medicina per il campionato, forse il nuovo allenatore è legato anche a questa qualificazione nelle coppe o meno. In napoli-Roma ho ...

Ritiro napoli a Castel di Sangro, possibile modifica delle date e l'incasso per De Laurentiis - Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha in questi giorni annunciato che il napoli tornerà nuovamente in Abruzzo per il ritiro pre-campionato che si dovrebbe svolgere dal 25 luglio al 10 agosto ...

