Nano burattino Pietro Fanelli - l’ex naufrago infanga Fedez | il motivo dietro gli insulti

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Pietro Fanelli, Continua a far parlare di sé. Dopo essersi ritirato dal gioco è tornato sui social per una stoccata a Fedez. Il rapper, interpellato dal podcast Gurulandia, aveva definito particolarmente noiosa una puntata di Muschio Selvaggio in cui era ospite ...

Continua a leggere>>