Myrta Merlino | Ecco Qual È Il Suo Titolo Di Studio!

(Di giovedì 2 maggio 2024): la celebre conduttrice di Pomeriggio Cinque, e nota giornalista, è amata da molti ma in pochi conosconoe sia il suodicosa c’è da sapere!è ultimamente spesso al centro dell’attenzione per via del suo ruolo di conduttrice a Pomeriggio Cinque. La giornalista ha preso il posto ormai quasi da una stagione intera di Barbara D’Urso, ma si continua a parlare di lei. Ci sono cose sullache il pubblico non conosce bene, per esempio il suodii sono stati i suoi studi!è una giornalista molto conosciuta e ormai da ...

Myrta Merlino non tornerà a condurre la nuova edizione di Pomeriggio 5 che prenderà il via dopo le vacanze estive. Il rumor era nell’aria da mesi e ora trova conferma fra le pagine di TvBlog che svela addirittura chi sarebbe stata scelta come sua sostituta: Simona Branchetti. Branchetti, in ... Continua a leggere>>

Myrta merlino, brutta notizia per lei! ecco che cosa sta accadendo in queste ore - Nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per Myrta merlino, che riguarda il suo futuro: per lei le cose si mettono decisamente male.

Continua a leggere>>

Il Nove pigliatutto: Barbara d’Urso per il pomeridiano ed Enrico Mentana per le news - La campagna acquisti del gruppo Warner Bros Discovery non si ferma. Barbara D'Urso sul Nove per il pomeriggio ed Enrico Mentana alle news

Continua a leggere>>

38° Premio Nazionale Troccoli Magna Graecia: i vincitori - ecco i vincitori del 38esimo Premio Nazionale Troccoli Magna Graecia: fra i premiati Rino Barillari, il Rettore Unical Nicola Leone ed Emanuele merlino ...

Continua a leggere>>