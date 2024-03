Musei Civici di Velletri. Un mese al museo. Programma delle iniziative del mese di Marzo 2024

Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 marzo: Questo finesettimana di marzo sarà dedicato principalmente all’ingresso gratuito ai Musei Civici di Roma in occasione in occasione della festa della donna. Tante altre iniziative, però, sono in giro ...ilcorrieredellacitta

Pesaro, via libera al recupero di Palazzo Mazzolari Mosca e dei vicini locali ora in disuso: PESARO Via libera alla riqualificazione di Palazzo Mazzolari Mosca, ma non solo. Accanto al via libera per dare corso al cantiere di trasformazione e ristrutturazione di palazzo di via Rossini trova..corriereadriatico

Botanica partecipata. Un progetto scolastico per scoprire l’ambiente: Partecipando ad una serie di iniziative, si otterrà una patente ecologica. Ogni terza domenica del mese ai Musei Civici laboratori e attività didattiche. Promuovere la sensibilizzazione del nostro ...quotidiano