Morto Duane Eddy - il primo chitarrista star del rock’n’roll | tra i suoi ammiratori George Harriso - Jimi Hendrix e Bruce Springsteen

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il mondo della musica piange la scomparsa di, leggendarioe pioniere del rock ‘n’ roll,all’età di 86 anni. Con il suo stile inconfondibile, caratterizzato da un suono riverberante e ricco di twang,ha rivoluzionato il modo di suonare la chitarra elettrica, influenzando generazioni di musicisti e aprendo la strada a nuove sonorità. Nato a Corning, New York, nel 1938,iniziò a suonare la chitarra all’età di 5 anni. La sua passione per la musica lo spinse a sperimentare e a sviluppare uno stile unico, caratterizzato da un uso innovativo del riverbero e del tremolo, che divenne noto come “twang”. Il successo arrivò alla fine degli anni ’50 con una serie di brani strumentali che conquiono le classifiche e lo resero una vera e ...