MotoGp - Acosta parla chiaro | Troppe illusioni a Jerez Una botta di realtà ci farà bene

(Di giovedì 2 maggio 2024) Bologna, 2 maggio 2024 – Primo vero gran premio difficile per Pedroin questo suo debutto in Moto gp. Dopo i podi conquistati a Portimao e Austin, il più giovane di sempre a farne due consecutivi, ci si aspettava uncompetitivo anche in casa a, invece una brutta qualifica e una caduta nel warm up hanno pregiudicato la gara della domenica con il mesto decimo posto finale. Fa parte del normale processo di crescita del giovane baby fenomeno e anche di una Ktm competitiva sì, ma non dappertutto, quantomeno ancora un gradino sotto Ducati.è ancora in tempo fino al Sachsenring a diventare il più giovane di sempre a vincere un gran premio Moto gp e il bagno didipuò giovare nella crescita complessiva sua e della squadra. Servono ulteriori step per ...