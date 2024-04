MotoGP - Pedro Acosta | Bello salire sul podi - ma il secondo posto in classifica al momento non è importante

(Di sabato 27 aprile 2024)ha conquistato la seconda posizione in occasione della Sprint Race del GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2024 di. Il padrone di casa si è reso artefice di una buona prova, resistendo alle insidie dell’asfalto di Jerez De La Frontera che ha fatto cadere la maggior parte dei piloti big coinvolti. L’iberico nello specifico ha rimediato un gap di +2.970 rispetto al vincitore Jorge Martin, piazzandosi alle spalle della Yamaha di Fabio Quartararo. Un risultato inaspettato per il team della GasGas, alnellagenerale con 63 punti, a 29 lunghezza da Matin. Pazzo di gioia, una volta arrivato nella zona interviste il nativo di Mazarròn ha commentato quanto fatto: “Davvero sonoin ...

Avvio positivo per Pedro Acosta nel venerdì dedicato alle prove del GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP . Il “rookie delle meraviglie” ha infatti centrato una buona sesta posizione nelle pre-qualifiche, dimostrando già un buon passo sul tracciato di casa. L’iberico ... Continua a leggere>>

Martin , Acosta e, incredibilmente, viste le prestazioni della sua Yamaha, Fabio Quartararo: nella gara sprint del sabato di Jerez Vince chi resta in piedi. Nei 12 giri sul tracciato andaluso sono le macchie di umidità a decidere l’ordine di arrivo in una competizione a eliminazione che lascia ... Continua a leggere>>

Va in archivio con il successo in solitaria di Jorge Martin la Sprint del Gran Premio di Spagna 2024, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP . Il padrone di casa iberico della Ducati Pramac si è imposto al termine di una manche a eliminazione, caratterizzata da tantissime cadute probabilmente ... Continua a leggere>>

Analisi Sprint Jerez – Martin Survivor nel Festival delle cadute: 13 in 12 giri - Alla fine è sempre Jorge Martin ad allungare in classifica, ma alle sue spalle è successo di tutto, con 13 cadute in 12 giri ...

Continua a leggere>>

motogp, a Jerez Jorge Martin si aggiudica la gara sprint - Roma, 27 apr. (askanews) – Jorge Martin si aggiudica la Sprint Race di Jerez davanti ad acosta e Quartararo. Quarto Daniel Pedrosa (wild card KTM), quinto Morbidelli. Una gara folle con tantissime cad ...

Continua a leggere>>

motogp Jerez: Martín vince nella sagra delle cadute! - In una gara alquanto caotica Jorge Martín (Prima Pramac Racing) conquista la vittoria nella Sprint Race del GP di Jérez, quarto appuntamento stagionale. Il ...

Continua a leggere>>