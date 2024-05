Concluso il primo maggio - si torna a morire sul lavoro Due morti in poche ore nel napoletano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Passato il, si ricomincia a. Due le vittime sulnel giro diore, entrambe nel. In località Lettere, un operaio di 57 anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata, in via Depugliano dove sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i primi accertamenti sull’accaduto. Poco più tardi un altro operaio, di 60 anni, è morto in un cantiere, in viale dei Tigli a Casalnuovo. Anche qui sono in corso le prime indagini per ricostruire la dinamica. Secondo gli ultimi dati Inail (che si fermano a marzo) da inizio anno isulsono 191. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.