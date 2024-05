Molesta una ragazzina mentre torna da scuola | arrestato 41enne per violenza sessuale

Ore di ansia e apprensione per la famiglia di una 14enne di Novara, Jennifer, scomparsa dallo scorso 17 aprile. La giovane manca da casa da mercoledì scorso quando è uscita di primo mattino da casa per andare a scuola dove però non è mai arrivata, allontanandosi senza dare più alcuna notizia di ...

Continua a leggere>>