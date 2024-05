Modena vs Como | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 2 maggio 2024) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. I lariani sono ad una vittoria dalla promozion, mentre agli emiliani basta un punto per la salvezza matematica.vssi giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 15 presso lo stadio BragliaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani vedono il traguardo della salvezza ormai vicino, nonostante il rendimento altalenante delle ultime cinque giornate,hanno conquistato due pareggi, due sconfitte ed una vittoria. Alla truppa di Bisoli basta un punto per assicurarsi ancora la cadetteria I lariani stanno per coronare il sogno di tornare nella massima categoria dopo ventiquattro anni. Manca solo una vittoria al traguardo per la squadra di Roberts che nelle ultime cinque giornate ha ...