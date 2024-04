Mobilità sostenibile | dall’Ue 424 milioni per finanziare 42 progetti a zero emissioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 aprile 2024) La Commissione europea ha annunciato la selezione di 42 nuovidi realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, che beneficeranno di aiuti comunitari per oltre 424di euro. Questicontribuiranno all’installazione di punti di ricarica elettrica e stazioni di rifornimento di idrogeno, oltre che all’elettrificazione degli aeroporti, avvicinando l’Europa agli obiettivi del Green Deal. I finanziamenti proverranno dal Fondo per le infrastrutture per i combustibili alternativi (AFIF), che fa parte del meccanismo per collegare l’Europa (CEF). “Dal 2021 – ha dichiarato la commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean – l’Unione europea ha stanziato oltre 1,3 miliardi di euro per diversi, attraverso l’AFIF, installando 26.396 punti di ricarica elettrica, 202 stazioni di ...