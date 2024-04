L’allarme di Mattarella sul Medio Oriente | “C’è il rischio che si allarghi il conflitto | l’unica soluzione è quella di due Stati per due popoli”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Con il presidente della Repubblica di Bulgaria, Rumen Radev, “abbiamo parlato delriente, della orribile pagina disumana del 7 ottobre contro Israele da parte di Hamas e della condizione drammatica anche dal punto di vista umanitario che si registra a Gaza, con la reazione di Israele e con le tante vittime della popolazione civile di Gaza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, dopo l’incontro al Palazzo presidenziale di Sofia. “Ilche siilè drammaticamente presente per il mondo, anche lì va fatto ogni sforzo, come si sta facendo, perché si trovi una strada per giungere allaunica possibile che è dueper due”, ha aggiunto, sottolineando che questo tema è stato al centro anche ...