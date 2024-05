Migranti - Unhcr | ad aprile oltre 4 700 sbarchi sulle coste Italiane

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sono4.700 isbarcatinel mese di, nonostante il meteo prevalentemente avverso. Il dato, fa sapere l’, segna un calo di arrivi rispetto al mese precedente (6.857). A gennaio e febbraio gli arrivi erano stati, rispettivamente 2.258 e 2.301. Adcalano arrivi (-31%), morti e dispersi (-42%). La Tunisia è il primo paese di partenza deiLibia e Tunisia sono stati i Paesi di partenza. Tuttavia, adla Tunisia è tornata ad essere il primo Paese di partenza per gli arrivi divia mare in Italia dal settembre 2023, con il 73% di tutti gli arrivi. Il 76% delle persone arrivate adsono sbarcate a Lampedusa. Altri ...

UNICEF/migranti: nel 2023 raggiunti oltre 37 mila bambini e giovani rifugiati e migranti in Italia - Nel 2023 sono stati circa 157 mila i rifugiati e migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, tra cui circa 26.800 minorenni di cui 17.319 minori stranieri non accompagna ...

Von der Leyen in Libano per varare un accordo economico e fermare i migranti siriani - La presidente della Commissione Ue è accompagnata dal presidente cipriota che spinge per portare a casa l’accordo il prima possibile e contrastare l’aumento di arrivi di migranti siriani. La firma pot ...

Regno Unito: primi fermi per la deportazione in Ruanda - Il governo britannico ha dichiarato mercoledì di aver fermato il primo gruppo di migranti che prevede di deportare quest'estate in base alla legge sulla "sicurezza del Ruanda", anche detta "Asilo e ...

