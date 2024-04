Migranti | lo sbarco all' alba del 10 aprile a Ravenna | 200 in arrivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024), 62024 – Avverrà mercoledì prossimo (10), presumibilmente alle prime ore dell'alla banchina ‘Fabbrica Vecchia’ di Marina di(quella del Terminal Crociere di Porto Corsini è indisponibile per la presenza di navi da crociera), lodella nave di Emergency Life Support con a bordo 200(e non, come inizialmente comunicato, 198). Stamattina si è svolta la riunione di coordinamento convocata dal Prefetto di, Castrese De Rosa, per organizzare loe l'accoglienza dei, nella fattispecie 167 uomini adulti, 15 donne adulte e 18 minori di cui otto non accompagnati. Le nazionalità sono Bangladesh, Siria, Pakistan, Eritrea, Egitto e Ghana. Una volta sbarcate, ...