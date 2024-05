Microsoft investe 2,2 mld nell' intelligenza artificiale Da Google ad Apple | cifre monstre del mercato dell' IA

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 2 maggio 2024)ha annunciato che investirà 2,2 miliardi di dollari in infrastrutture cloud e diin Malesia, sulla scia di nuovi piani di spesa in Indonesia e Thailandia, mentre il colosso tecnologico statunitense si prepara a soddisfare la crescente domanda nel sud-est asiatico. Lo riporta il Wall Street Journal. La società ha riferito che il suo investimento in quattro anni si baserà sui piani precedentemente annunciati per costruire il suo primo data center in Malesia e segnerà il suo più grande investimento nel paese. L'annuncio è arrivato'ambitoa visita'amministratore delegato, Satya Naa, nel Paese, dove ha incontrato il primo ministro malese Anwar Ibrahim. Segui su affaritaliani.it