La Gioconda canta un brano rap | come funziona la nuova intelligenza artificiale di Microsoft

(Di lunedì 22 aprile 2024) Aspetto fisico, posizione della testa ed espressioni vengono generate separatamente. Il nuovo modello ha bisogno solo di un'immagine e di un audio per generare un video realistico. "Non la rilasceremo finché non siamo sicuri che venga usata in maniera responsabile"

VASA-1: l'AI di Microsoft fa parlare e cantare le foto in modo super realistico - Un team di ricercatori di intelligenza artificiale di Microsoft Research Asia ha sviluppato un'applicazione AI che converte un'immagine statica di una persona e una traccia audio in un'animazione che ...hdblog

Stéphane Lissner: «A 70 anni ho avuto un figlio e già gli spiego la Traviata. Muti Non mi risponde mai» - «Mia madre sostiene che a 14 anni avevo detto: sarò direttore di teatro. Non me lo ricordo, ma so che, diciassettenne, partivo da Parigi per vedere a Milano gli spettacoli di Giorgio Strehler. A 18 ...corriere

Ludovic Tézier debutta dal vivo a Bologna con un recital - Reduce nei giorni scorsi dal successo all'Opéra Bastille di Parigi nei panni del verdiano Simon Boccanegra e al San Carlo di Napoli nella Gioconda di Ponchielli, Ludovic Tézier, uno dei più acclamati ...ansa