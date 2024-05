La candidatura del generale Roberto Vannacci nella Lega non piace. Non è una novità. Ma stavolta a lasciarlo intendere è un pezzo da novanta del Carroccio, ovvero il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia . Che prende subito le distanze dal generale, sottolineando che è un candidato ... Continua a leggere>>

" Vannacci in lista? Nessuna battaglia. Il generale, come ama farsi chiamare, non è capolista ma sono scelte che ha fatto il partito". Con queste parole il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato una situazione che si sta facendo sempre più esplosiva e rischia di lasciare profonde crepe nella ...

VENEZIA - « Vannacci in lista con la Lega? Nessuna battaglia. Il generale, come ama farsi chiamare, non è capolista, ma sono scelte che ha fatto il partito»: commenta...

"Mi sentirei un traditore", "Arriveranno a una sintesi". Botta e risposta tra zaia e vannacci - Roberto vannacci non è candidato nelle liste del Nord-Est della Lega per le Europee e Luca zaia, rispondendo ai cronisti, ha sottolineato questo elemento fondamentale: "È una scelta del segretario che ..."

Europee, vannacci: «zaia non mi vota Vado avanti per la mia strada» - « zaia non mi vota Vado avanti per la mia strada. Sono discussioni che nell'ambito di un partito sono assolutamente legittime. Io sono un candidato indipendente». Così il generale Roberto vannacci, ...

Anche Luca zaia molla il generale: "vannacci Voto per i veneti, abbiamo bei candidati" - Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca zaia, a margine di una conferenza stampa a Venezia, a chi gli chiedeva se voterà il generale Roberto vannacci alle Europee. La candidatura del ...

