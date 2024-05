L’Equipe ha paura di Donnarumma | ha problemi sulle palle alte e a Dortmund sono dei giganti

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Questo mercoledì, nell’andata delle semifinali di Champions League contro il Borussia, Gianluigisarà uno dei parigini più attesi in campo al Signal Iduna Park. “Dalla notte maledetta al Santiago-Bernabeu contro il Real Madrid nel marzo 2022, i tifosi del Psg hanno ancora gli incubi”. Dopo le sue incertezze e la scarsa attitudine a giocare con i piedi,nota un’altra carenza nel bagaglio tecnico del portiere italiano: il gioco aereo.e icon il gioco aereo Scrive: “Ma è in un altro ambito, quello dei suoi interventi nel gioco aereo – in cui ha mostrato carenze strutturali e più recentemente una preoccupante frenesia che sarà testata contro Borussia“. La cosa preoccupa di più i francesi anche per la stazza dei giocatori tedeschi. ...

BVB, Champions League Halbfinale: Wo läuft Borussia dortmund vs. PSG heute live im Free-TV und Livestream - Weiter geht es in der Königsklasse, heute auf dem Programmplan: Das Halbfinal-Hinspiel zwischen Borussia dortmund und Paris Saint-Germain. Wir liefern Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV ...

Leggi su (spox)

BVB vs. PSG, Borussia dortmund heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale im TV und Livestream - Das zweite Hinspiel im Champions-League-Halbfinale steht an, heute heißt es BVB vs. PSG. Wer das Spektakel im TV und Livestream zeigt / überträgt, verrät dieser Artikel!

Leggi su (spox)

Champions: come vedere Borussia dortmund-PSG in streaming - Si gioca Borussia dortmund-PSG, l'andata della semifinale di Champions League: ecco come e dove vedere la partita in diretta streaming.

Leggi su (punto-informatico)