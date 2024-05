Matt Hardy chiama il VAR

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 2 maggio 2024) E anche Rebellion è ormai passato, come è passata anche la puntata post Rebellion. In quest’ultima, si è partiti con il finale del PPV, ovvero quando Nic Nemeth è stato sconfitto da Moose. Ha colto tutti a sorpresa l’apparizione di, che ha poi attaccato il campione. Nell’ultima puntata inoltre il fratello di Jeff ha mostrato come in realtà lo schienamento era irregolare. Uno schienamento fra l’altro buffo rivedendolo bene, perché paradossalmente è proprio Moose che porta su il braccio di Nic Nemeth. Magari quel segmento non è venuto molto bene, come il match in cui è mancata l’intesa vincente tra i due lottatori. A proposito di ritorni è da menzionare assolutamente anche quello di Mike Santana. Vittoria per lui nell’ultima puntata contro Myron Reed, come vittoria è stata anche quella del PPV contro Steve Maclin. Con costui però la ...