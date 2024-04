Basket - Matteo Spagnolo finisce ko | niente Preolimpico Fuori anche Procid - Fontecchio in forse

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Gianmarco Pozzecco e l’Italperdono un altro pezzo importante in vista del. In giornata è arrivata una brutta notizia dalla Germania, conche non sarà disponibile per il torneo che mette in palio un posto per i Giochi di Parigi che si disputerà dal 2 al 7 luglio. Il playmaker classe 2003 ha infatti alzato bandiera bianca a causa di una infiammazione persistente al metatarso sinistro; dopo aver giocato per un po’ sul dolore,e l’Alba Berlino hanno optato per l’operazione per poter risolvere il problema in maniera definitiva. Per lui si prevede un periodo di stop variabile dai tre ai quattro mesi, che lo mettonocausa per ilper le eventuali Olimpiadi. Persi ...