Mary di Danimarca - la prima volta della regina con i gioielli della Corona Scopriamoli nel dettaglio

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 26 aprile 2024) La parure di smeraldi, la più preziosacollezione reale, può essere indossata solo dalla sovrana in carica e non può superare i confini del paese scandinavo. Inoltre è l'unico set che comprende una tiara, perfetto quindi per il nuovo ritratto ufficiale