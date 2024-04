Marsiglia-Atalanta | i bookie puntano su un altro colpo esterno di Gasperini - in quota è sfida Aubameyang-Scamacca

marsiglia-atalanta, tutte le info per i tifosi nerazzurri - Come da indicazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza di Marsiglia e dell’Olympique de Marseille, si riporta quanto segue: – il meeting point per i tifosi nerazzurri è stato fissato in “ Place de ...

Continua a leggere>>

marsiglia-atalanta, le probabili formazioni e dove vederla - Dopo aver compiuto l’impresa sportiva di eliminare il Liverpool nei quarti, l’Atalanta vuole continuare a sognare ad occhi aperti e regalarsi così la finalissima di Europa League ma c’è da aggirare ...

Continua a leggere>>

Europa League: Atalanta verso Marsiglia a 3 punte - Dietro la Champions League, l'Europa parla italiano, e la squadra di Gasperini si appresta a giocare la sua semifinale con l'ambizione di arrivare fino in fondo, sapendo che potrebbe trovarsi di ...

Continua a leggere>>