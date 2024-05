Marsiglia-Atalanta LIVE - le formazioni ufficiali | Aubameyang e Kondogbia dal 1' - c'è De Ketelaere con Scamacca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Le formazioni ufficiali del match: OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Enrique. All. Gasset ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, ... Continua a leggere>>

DIRETTA Europa League, marsiglia-atalanta: segui la cronaca live - È tutto pronto per la semifinale d'andata di Europa League, marsiglia-atalanta: calciomercato.it la seguirà in tempo reale Finalista in Coppa Italia e in piena corsa per la qualificazione alla ...

marsiglia-atalanta, dove vederla e le formazioni ufficiali: Scamacca e De Ketelaere titolari, Gasset schiera Aubameyang dal 1' - L'Atalanta ha appena conquistato la finale di Coppa Italia ed è reduce dall'impresa contro il liverpool ma adesso c'è da pensare al primo atto della semifinale di ...

Marsiglia Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League - Dove vedere Marsiglia Atalanta in diretta tv e live streaming Sky Sport o Dazn Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Marsiglia Atalanta: dove vederla in tv La ...

