Alle 21 Roma-Bayer Leverkusen e Marsiglia-Atalanta - formazioni ufficiali live | De Rossi e Gasperini sognano la finale di Europa League

Le Formazioni ufficiali di Marsiglia-Atalanta , match d’ andata della semifinale di Europa League 2023 / 2024 , in programma stasera alle 21.00. Vanno a caccia di un altro scalpo importante gli orobici, che dopo aver eliminato il Liverpool sognano di far fuori anche il Marsiglia e volare in finale. ... Continua a leggere>>

Nella primavera del 2004 il Marsiglia era settimo in Ligue 1 mentre si apprestava ad affrontare le semifinali dell’allora Coppa UEFA. Quella campagna europea, culminata in una sconfitta in finale contro il Valencia di Benítez, avrebbe rappresentato l’unica gioia di un’annata mediocre per uno dei ...

Continua a leggere>>